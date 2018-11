Il punto sulle commodities 18 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – In forte ribasso il greggio, che chiude la settimana con un disastroso -5,05%. Lo scenario tecnico del petrolio (Crude Oil) mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,99 con area di resistenza individuata a quota 59,23.

A picco la benzina RBOB, che chiude gli scambi con un pessimo -2,06%, rispetto ai valori dell’ottava precedente. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell’area di supporto individuata a quota 1,534.

Vigoroso rialzo per il derivato sul Gas, che archivia la settimana in forte guadagno, sopravanzando i valori della scorsa ottava del 17,88%. Tecnicamente, il Future sul Natural Gas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,81, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,761.

Chiusura in profondo rosso per il derivato sul grano, che al termine della settimana esibisce una variazione percentuale negativa del 2,26%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 501,6.

Aggressivo avvitamento per il Mais, che archivia la settimana in forte flessione, mostrando una perdita dell’1,82%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 370,6.

Prepotente rialzo per il derivato sui semi di soia, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,15% sui valori della scorsa ottava. Lo status tecnico del Semi di Soia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 900,6, mentre il primo supporto è stimato a 875,6.

Modesto guadagno per il metallo giallo, che avanza di poco a +0,21%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.228,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.207,1.

Ribasso scomposto per il platino, che archivia la settimana con una perdita secca dell’1,77%. Osservando il grafico di breve periodo del platino, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 845 e supporto a 836.