Il punto sulle commodities 18 gennaio 2021

(Teleborsa) – Piccolo passo in avanti per il petrolio, che, a fine settimana, porta a casa un misero +0,23%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53,2.

Risultato negativo per la benzina verde, che archivia la settimana con una flessione dello 0,90%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 1,548.

Balza in avanti il derivato sul Gas, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,37%. La tendenza di breve del Future sul Natural Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,771, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,684. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,858.

Effervescente il grano, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,75%.

Brilla il derivato sul mais, che chiude la settimana con una performance positiva del 7,10%.

Protagonista il derivato sui semi di soia, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 2,98%.

Settimana in ribasso per il metallo giallo, che porta a casa un decremento dell’1,09%. Analizzando lo scenario dell’oro si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.818,71. Prima resistenza a 1.845,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.809,79.