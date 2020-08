Il punto sulle commodities 17 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato in rialzo dell’1,98%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del petrolio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 42,88. Primo supporto visto a 41,8.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,06%. La tendenza di breve della benzina verde è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,258, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,218. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,298.

Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 5,27%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,424, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,22. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,628.

Nuovo spunto rialzista per il derivato sul grano, che guadagna bene e porta a casa un +0,91%.

Prepotente rialzo per il mais, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,44%.

Prepotente rialzo per la Soia, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,07%.

Aggressivo avvitamento per l’oro, che archivia la settimana mostrando una perdita del 4,49%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell’oro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.009,21. Primo supporto a 1.894,71.