Il punto sulle commodities 16 agosto 2021

(Teleborsa) – Composto rialzo per il greggio, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,21%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 66,81. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 69,27. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.

Modesto guadagno per il raffinato del petrolio che, a fine settimana, avanza di poco a +0,22%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la benzina verde, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 2,23. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Ribasso scomposto per il derivato sul Gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,96%. Lo status tecnico del derivato sul Gas mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 3,76, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 4,02. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.

Effervescente il grano, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,76%. La tendenza di breve del frumento è in rafforzamento con area di resistenza vista a 778,58, mentre il supporto più immediato si intravede a 728,08. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 829,08.

Settimana decisamente positiva per il mais, che ha terminato la settimana in rialzo del 2,30%. Il quadro di medio periodo del granoturco ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 573,83.

Lieve ribasso per il derivato sui semi di soia, che chiude la settimana in flessione dello 0,51%. Analizzando lo scenario della Soia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.390,83. Prima resistenza a 1.437,08. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.372,92.

Balza in avanti l’oro, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,94%. Lo scenario di medio periodo del metallo giallo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 1.796,09.