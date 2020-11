Il punto sulle commodities 15 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Grande settimana per l’oro nero, che mette a segno un rialzo dell’8,05%, rispetto ai valori precedenti. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 41,01.

Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato in rialzo del 3,78%. Analizzando lo scenario del raffinato del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,103. Prima resistenza a 1,171. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,08.

Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,70%. La tendenza di breve del Future sul Natural Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,064, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,892. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,236.

Chiusura in rosso per il derivato sul grano, che termina la settimana segnando un calo dell’1,41%.

Apprezzabile rialzo per il derivato sul mais, in guadagno dello 0,92%, rispetto alla scorsa settimana.

Ottima performance per il derivato sui semi di soia, che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,51%.

Settimana molto negativa per l’oro, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,16%. La tendenza di medio periodo dell’oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.899 prima e 1.927,8 dopo.