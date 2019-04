Il punto sulle commodities 15 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Balza in avanti l’oro nero, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,88%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 64,56.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,69%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,075, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,994.

Settimana in ribasso per il derivato sul Gas, che porta a casa un decremento dello 0,93%. Lo scenario di breve periodo del Future sul Natural Gas evidenzia un declino dei corsi verso area 2,644.con prima area di resistenza vista a 2,692.

Settimana negativa per il frumento, che chiude le contrattazioni con una perdita dell’1,12%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 459,92.

Composto ribasso per il mais, in flessione dello 0,76% sui valori della settimana precedente. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 360,08.

Andamento annoiato per il riso grezzo, che chiude la settimana in ribasso dello 0,33%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 10,31.

Sostanziale invarianza per l’oro, che archivia la settimana con un trascurabile -0,06%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.284,73. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.302,11.