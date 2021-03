Il punto sulle commodities 14 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana negativa per l’oro nero, che chiude le contrattazioni con una perdita dell’1,07%. La tendenza di breve dell’oro nero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,37, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,26. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 68,48.

Ottima performance per il raffinato del petrolio, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,80%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,189, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,077. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,302.

Affonda sul mercato il Future sul Natural Gas, che a fine settimana soffre con un calo del 3,74%. Analizzando lo scenario del derivato sul Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,568. Prima resistenza a 2,659. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,537.

Settimana molto negativa per il grano, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,40%. Lo scenario di breve periodo del frumento evidenzia un declino dei corsi verso area 625,42 con prima area di resistenza vista a 644,42. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 619,08.

In forte ribasso il derivato sul mais, che chiude la settimana con un disastroso -2,88%. Analizzando lo scenario del mais si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 540,92. Prima resistenza a 559,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 534,08.

Composto ribasso per la Soia, in flessione dell’1,50% sui valori dell’ottava precedente. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 1.434,17.

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’1,67%. La tendenza di medio periodo dell’oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.741,58 prima e 1.785,44 dopo.