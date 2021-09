Il punto sulle commodities 13 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Balza in avanti il petrolio, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,87%. Le implicazioni di breve periodo del greggio sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 70,29. Possibile una discesa fino al bottom 68,48. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.

Controllato progresso per la benzina verde, che chiude la settimana in salita dello 0,29%. Lo status tecnico di medio periodo del carburante ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 5,49%. Lo status tecnico di breve periodo del Future sul Natural Gas mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,105. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.

Ribasso scomposto per il frumento, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,84%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il derivato sul grano, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 657. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.

Risultato negativo per il granoturco, con una flessione dello 0,94%, sui valori dell’ottava precedente. Il quadro di medio periodo del derivato sul mais ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 507,83.

Andamento annoiato per il derivato sui semi di soia, che chiude la settimana in ribasso dello 0,47%. Lo scenario di medio periodo della Soia ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 1.285,08.

Settimana molto negativa per l’oro, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,11%. Lo status tecnico del metallo prezioso mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.775,68, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 1.811,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.