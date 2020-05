Il punto sulle commodities 11 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato in rialzo del 16,61%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,51, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,8. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 31,22.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 26,86%. La tendenza di breve della benzina verde è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9958, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8651. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,126.

Affonda sul mercato il derivato sul Gas, che a fine settimana soffre con un calo del 3,03%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,03.

Apprezzabile rialzo per il frumento, in guadagno dell’1,48%, rispetto alla scorsa settimana. La tendenza di medio periodo del grano si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 531,25 prima e 536,5 dopo.

Protagonista il derivato sul mais, che ha chiuso la settimana con un rialzo dell’1,85%. La situazione di medio periodo del mais resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.

Ottima performance per il riso grezzo, che ha chiuso la settimana in rialzo del 6,46%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,09, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,38. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 17,79.

Sostanziale invarianza per l’oro, che archivia la settimana con un trascurabile +0,14%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 1.715,63.