Il punto sulle commodities 11 gennaio 2021

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il petrolio, che archivia la settimana con una salita bruciante del 7,67%. La tendenza di breve del greggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,78, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,16. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 58,4.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 9,51%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,599, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,429. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,768.

Brilla il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con una performance positiva del 6,34%. La tendenza di breve del Future sul Natural Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,759, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,611. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,907.

Frazionale ribasso per il derivato sul grano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,27%.

Ottima performance per il derivato sul mais, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,53%.

Grande settimana per la Soia, che mette a segno un rialzo del 4,60%, rispetto ai valori precedenti.

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,63%. Lo scenario di breve periodo dell’oro evidenzia un declino dei corsi verso area 1.813,87 con prima area di resistenza vista a 1.915,67. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.779,93.