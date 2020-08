Il punto sulle commodities 11 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente il petrolio, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,27%. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 42,57, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,63. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,51.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’1,73%. La tendenza di medio periodo della benzina verde si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1,237 prima e 1,258 dopo.

Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 24,40%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,21.

Settimana molto negativa per il grano, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,73%.

In forte ribasso il derivato sul mais, che chiude la settimana con un disastroso -2,61%.

Affonda sul mercato il Semi di Soia, che a fine settimana soffre con un calo del 3,04%.

Settimana decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 3,04%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 2.053,5.