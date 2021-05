Il punto sulle commodities 10 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il petrolio, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,24%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 65,84.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,08%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 2,163.

Balza in avanti il derivato sul Gas, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,09%. La tendenza di breve del derivato sul Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,989, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,941. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,037.

Protagonista il derivato sul grano, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 4,24%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 789,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 743. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 836.

Prepotente rialzo per il granoturco, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,47%. La tendenza di breve del granoturco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 784,75, mentre il supporto più immediato si intravede a 746,5. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 823.

Effervescente la Soia, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 3,18%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.640,75, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.581,5. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.700.

Settimana decisamente positiva per l’oro, che ha terminato la settimana in rialzo del 3,53%. La tendenza di breve dell’oro è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.848,55, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.796,26. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.900,84.