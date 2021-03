Il punto sulle commodities 1 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Grande settimana per il greggio, che mette a segno un rialzo del 4,48%, rispetto ai valori precedenti. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 62,97.

Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato in rialzo del 4,77%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,893.

Settimana molto negativa per il derivato sul Gas, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,97%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,71. Prima resistenza a 2,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,648.

Appiattita la performance del frumento, che porta a casa a fine settimana un composto -0,11%. Lo scenario di breve periodo del derivato sul grano evidenzia un declino dei corsi verso area 644,25 con prima area di resistenza vista a 668,25. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 636,25.

Prepotente rialzo per il mais, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,53%. La tendenza di breve del mais è in rafforzamento con area di resistenza vista a 560,17, mentre il supporto più immediato si intravede a 551,67. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 568,67.

Effervescente la Soia, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,21%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.427,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.386,25. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.468,75.

Ribasso scomposto per l’oro, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,85%. Analizzando lo scenario del metallo prezioso si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.707,03. Prima resistenza a 1.783,51. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.681,54.