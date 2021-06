Il punto sulle commodities 07 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato la settimana in rialzo del 4,61%. La tendenza di breve del greggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,75. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 72,65.

Prepotente rialzo per il carburante, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,37%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,223, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,162. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,284.

Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,79%. La tendenza di breve del derivato sul Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,113, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,061. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,165.

Protagonista il derivato sul grano, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 3,16%. Lo scenario di medio periodo del grano ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 696.

Prepotente rialzo per il granoturco, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,81%. La tendenza di medio periodo del derivato sul mais si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 693,17 prima e 723,67 dopo.

Effervescente la Soia, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 3,57%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.599,75, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.548. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.651,5.

Debole la settimana per l’oro che, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,67%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del metallo giallo, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.908,53. Primo supporto visto a 1.870,74.