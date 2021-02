Il punto sulle commodities 07 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il greggio, che archivia la settimana con una salita bruciante del 9,31%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,23, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54,72. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 61,74.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 5,12%. La tendenza di breve della benzina verde è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,674, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,611. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,737.

Brilla il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con una performance positiva del 12,40%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,913, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,82. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,006.

Settimana molto negativa per il grano, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,32%. Analizzando lo scenario del frumento si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 637,67. Prima resistenza a 647,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 634,33.

Piccolo spunto rialzista per il mais, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,32%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del granoturco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 552,83. Primo supporto visto a 543,83.

Performance infelice per la Soia, che chiude la settimana con una leggera perdita dello 0,22%. La tendenza di breve della Soia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.373,92, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.357,42. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.390,42.

Ribasso scomposto per l’oro, che archivia la settimana con una perdita secca dell’1,83%. Lo scenario di breve periodo del metallo giallo evidenzia un declino dei corsi verso area 1.784,32 con prima area di resistenza vista a 1.851,02. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.755,66.