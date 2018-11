Il punto sulle commodities 04 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in profondo rosso per il greggio, che al termine della settimana esibisce una variazione percentuale negativa del 7,07%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il petrolio (Crude Oil), con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 61,97.

Aggressivo avvitamento per il carburante, che archivia la settimana in forte flessione, mostrando una perdita del 6,37%.

Lo status tecnico della benzina RBOB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,669, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 1,786.

Brillante rialzo per il derivato sul Gas, che lievita in modo prepotente archiviando la settimana con un guadagno dell’1,51%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,316, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,219.

Piccolo passo in avanti per il derivato sul grano, che porta a casa un misero +0,3%. L’esame di breve periodo del Grano classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 515,9 e primo supporto individuato a 494,4.

Balza in avanti il Future sul Mais, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,09%.

Le implicazioni di breve periodo del Mais sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 374,7.

Settimana decisamente positiva per il derivato sui semi di soia, che ha terminato in rialzo del 3,90%. Lo status tecnico di breve periodo del Semi di Soia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 889,2.

Settimana trascurata per il metallo giallo, che archivia l’ottava con un moderato -0,04%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell’oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.239,5.

Grande settimana per il platino, che mette a segno un rialzo del 4,46%. Il quadro tecnico di breve periodo del platino mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 878,8.