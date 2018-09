Il punto sulle commodities 03 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per il petrolio (Crude Oil), in guadagno del 2,36%.

Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,51, mentre il primo supporto è stimato a 69,45.

Brillante rialzo per la benzina RBOB, che lievita in modo prepotente archiviando la settimana con un guadagno del 2,54%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il carburante, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 2,007.

Chiusura in profondo rosso per il Future sul natural gas, che al termine della settimana esibisce una variazione percentuale negativa dello 0,31%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del derivato sul gas.

Protagonista il grano, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 3,66%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell’area di supporto individuata a quota 510,6.

Ottima performance per il mais, che ha chiuso la settimana in rialzo dello 0,79%.

Lo status tecnico di medio periodo del Future sul Mais rimane negativo.

Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 353,3, mentre i supporti sono stimati a 343,3.

Rialzo marcato per i semi di soia, che archivia la settimana in utile dello 0,57%.

Lo status tecnico di medio periodo del derivato sui semi di soia ribadisce la trendline negativa.

Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 835,3.

Contenuto ribasso per l’oro, che archivia la settimana in flessione dell’1,40%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il metallo giallo, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 1.191,3.

Composto ribasso per il platino, in flessione del 2,85% sui valori dell’ottava precedente.

Lo status tecnico del metallo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 774,1, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 788,7.