Il punto su aeroporti e intermodalità ferroviaria

(Teleborsa) – Aeroporti e intermodalità ferroviaria. Ne hanno discusso i giornalisti aerospaziali, a margine dell’assemblea annuale del gruppo di specializzazione della FNSI, nel corso di un seminario tenutosi alla Casa dell’Aviatore a Roma, a cui hanno partecipare il prof. Stefano Ricci, docente di ingegneria dei trasporti all’Università la Sapienza, e l’avv. Fulvio Cavalleri, vicepresidente di Assaeroporti.

La competizione modale tra aereo e treno ad alta velocità si manifesta su percorsi fino a 800 km, ma è sempre più evidente la necessità di raccordare gli scali aeroportuali ai binari. L’accessibilità ferroviaria – ha sottolineato Ricci – si accompagna alla riduzione del costo generalizzato di trasporto e alla maggiore sostenibilità ambientale, generando maggiore attrattività del trasporto aereo maggiore. L’interconnessione ferroviaria è diffusa a livello mondiale, dall’Europa agli Stati Uniti, alla Cina e al Giappone. Un dato significativo: su 82 aeroporti maggiori nel mondo, 62 sono dotati di collegamento ferroviario.

In Italia c’è stato il recente annuncio dell’arrivo dell’Alta velocità ferroviaria a Fiumicino, scalo già collegato via ferro a Roma con il “Leonardo Express” su Termini e la Fm1 sulla rete ferroviaria locale. Ma diversi aeroporti possono già contare su un collegamento ferroviario o metropolitano. Milano Malpensa è raggiungibile da Cadorna e Milano Centrale. A Torino Caselle il collegamento è garantito dalla Gtt. Trenitalia collega Punta Raisi alla città di Palermo e Cagliari allo scalo di Elmas. L’aeroporto di Bari è servito da Ferrotramviaria. Milano Linate e Napoli saranno serviti da linee metropolitane. Meno attraente si sta rivelando il people mover che collega la stazione di Pisa centrale all’aeroporto Galilei. A Trieste La stazione di Trieste Airport è una fermata che si trova sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, in corrispondenza dell’Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari.

“Il tema dell’intermodalità è centrale per lo sviluppo degli aeroporti e non riguarda solo la mobilità su ferro ma anche quella su gomma e via mare per l’importanza che le sinergie realizzabili con l’attività croceristica possono rivestire per il trasporto aereo”. Per Fulvio Cavalleri, Vice Presidente vicario di Assaeroporti, “l’intermodalità deve essere coniugata con la migliore accessibilità possibile alle infrastrutture aeroportuali. Il fatto che oggi tutti gli aeroporti siano in totale concorrenza tra loro determina la necessità di un miglior coordinamento tra le varie forme di mobilità per essere competitivi con gli altri scali europei”.