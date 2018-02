Il primo Boeing 787-900 di Air Europa arrivato a Madrid dal South Caroline

(Teleborsa) – Il primo Boeing 787-900 Dreamliner di Air Europa è entrato in flotta. Un importante tassello per lo sviluppo della terza compagnia aerea spagnola dopo Iberia e Vueling, che segna appunto l’inizio dell’ulteriore fase di rinnovo-flotta di lungo raggio che si concluderà nel 2022, quando la cosiddetta “casa di Seattle”, anche se l’assemblaggio di questo modello avviene nei nuovi stabilimenti Boeing di North Charleston, nello Stato americano del South Carolina, completerà le consegne dei 16 esemplari serie 900 del Dreamliner ordinati.

Il primo 787 ricevuto da Air Europa, matricola (Marche) EC-MSZ, porta il nome Juan José Hidalgo, presidente del Gruppo Globalia cui l’aviolinea fa capo. Il 787-900, rispetto al primogenito della “famiglia” Dreamliner, il serie 800, consuma il 20% in meno di carburante e ha la stessa percentuale in meno di emissioni di “fumi”, e oltre il 60% inferiore di quelle acustiche. E’ anche leggermente più grande e puà di conseguenza trasportare un numero più alto di passeggeri e maggiore quantità di merci. L’allestimento del B787-900 di Air Europe dispone di 333 posti, di cui 30 di Business.

L’aereo è giunto in Spagna proveniente direttamente da North Charleston atterrando all’aeroporto “Adolfo Suárez” di Madrid-Barajas. L’entrata in servizio di linea è prevista in marzo con il collegamento per Buenos Aires, assieme a un secondo Boeing 787-900 che sarà consegnato nelle prossime settimane. Altri quattro Dreamliner “900” saranno consegnati ad Air Europa nel 2019, cinque nel 2020, due nel 2021 e tre nel 2022.

Air Europa, fondata nel 1986, dispone al momento di una flotta di 51 velivoli. Ha trasportato nel 2017 oltre 14 milioni di passeggeri in Europa e raggiunge 15 località dell’America latina. Fa parte dell’Alleanza SkyTeam, assieme ad Alitalia, Air France-KLM, Delta Air Lines, Aerolineas Argentinas e a diverse altre aerolinee.