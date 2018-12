Il primo A380 giapponese operativo dal 24 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – All Nippon Airways ha presentato il servizio a bordo del primo Airbus A380 giapponese, operativo dal 24 maggio 2019 dall’Aeroporto Internazionale di Tokyo Narita.

Il primo aereo, la cui livrea personalizzata a tema hawaiano FLYING HOUNU verrà completata a metà dicembre 2018, effettuerà tre voli di andata e ritorno alla settimana, con partenza dal Giappone il martedì, il venerdì e la domenica. La frequenza aumenterà fino a dieci round trip a settimana quando diventerà operativo il secondo aeromobile, a luglio 2019. Le vendite per la First Class e ANA COUCHii – classe introdotta di recente – inizieranno a gennaio 2019. A bordo dell’Airbus A380 ANA offrirà menù gourmet e attenzioni per le famiglie che viaggiano con bambini.

I passeggeri che viaggeranno in First Class potranno scegliere le proposte di “Noe”, pluripremiato ristorante italiano del Four Seasons Resort Oahu a Ko Olina. Il menù, supervisionato dallo stellato chef Ryo Takatsuka, sarà servito dal 24 maggio alla fine di agosto 2019.

ANA collaborerà anche con il ristorante australiano bills alla creazione della proposta gastronomica per i passeggeri di classe economica in partenza dal Giappone. Questo menù sarà servito dal 24 maggio 2019 fino alla fine di maggio 2020. ANA sta inoltre finalizzando il menù per i passeggeri della Premium Economy, che proporrà per la prima volta una scelta più ricca rispetto a quanto servito in Economy Class. Come sempre sui voli da e per il Giappone saranno proposte specialità della cucina giapponese e internazionale. Inoltre, cocktail gratuito disponibile per i passeggeri di tutte le classi. In tema di servizi, a bordo dell’A380, ANA ha prestato particolare attenzione alla biancheria da letto, attingendo ai più famosi brand.

In volo sarà anche disponibile la nuova mappa di volo “ANA Flight Path 3D” che permetterà ai passeggeri di vedere l’aereo da varie angolazioni, e la prospettiva reale dal cockpit. I soci ANA Mileage Club, che voleranno dal Giappone alle Hawaii con All Nippon Airways, potranno utilizzare il mezzo elettrico “ANA Express Bus” che collega in 12 minuti la Galleria T Hawaii DFS e l’Ala Moana Center dell’aeroporto di Honolulu.