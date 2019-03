Il presidente cinese Xi Jinping in Italia dal 21 marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Italia dal 21 marzo, in occasione della visita di Stato in Europa, che durerà fino al 26 e toccherà anche il Principato di Monaco e la Francia.

L’annuncio arriva dal portavoce del ministro degli Esteri cinese Lu Kang, il quale specifica che “Xi è stato invitato dal presidente italiano Sergio Mattarella, dal capo di Stato del principato monegasco Alberto II e dal presidente francese Emmanuel Macron”.

Il ministro degli Esteri Wang Yi ha poi ricordato che il viaggio in Italia “coincide col 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia” e che sarà l’occasione “per consolidare l’amicizia e approfondire la cooperazione, e per costruire complementarietà sul progetto della Via della Seta”.