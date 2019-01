Il Porto di Trieste compie 300 anni

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si prepara a festeggiare i 300 anni del Porto di Trieste. Una serie di eventi che si protrarranno da marzo e praticamente per l’intero 2019 sono stati organizzati dal Presidente Zeno D’Agostino con il proprio Staff per celebrare un evento che per la città giuliana rappresenta uno dei momenti più importanti della propria storia e dello sviluppo che ne è seguito.

“Un tratto di storia così lungo e denso merita di esser indagato e raccontato – spiega il Presidente AdSP, Zeno D’Agostino. – e l”occasione dei 300 anni può e deve costituire l’opportunità di riflettere sulle peculiarità e sull’identità del porto e della città stessa in cui è inserito e di cui è motore economico da sempre. I grandi attori istituzionali e economici della città non mancheranno di avere parte in questo programma”.

Trieste, come la conosciamo oggi, nasce nel XVIII secolo per la scelta di Carlo VI 1685-1740), Imperatore del Sacro romano impero, e della figlia Maria Teresa d’Austria, di eleggervi nel 1719 il “Porto Franco” dell’Impero d’Asburgo.

Una “patente” che ha mutato il corso della storia della città e anche dell’impero prima e dei mercati europei poi. Lo scalo giuliano ha avuto un ruolo fondamentale nelle relazioni commerciali tra Vecchio Continente e Oriente, attirando anche l’insediamento delle più varie e qualificate imprese economiche.