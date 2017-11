Il Parmigiano Reggiano in vetrina a FICO Eataly World

(Teleborsa) – E’ ufficialmente partita l’avventura del Consorzio del Parmigiano Reggiano a FICO Eataly World, il più grande parco agroalimentare al mondo.

All’interno di FICO il Consorzio del Parmigiano Reggiano avrà una cosiddetta “Fabbrica”: uno spazio, dove, grazie alle nuove tecnologie, i visitatori potranno fare un’esperienza immersiva, vivendo l’emozione della nascita del Re dei Formaggi.

Grazie alla collaborazione con i diversi produttori, sarà possibile conoscere e assaggiare l’intero ventaglio di varietà della DOP: dal Parmigiano Reggiano 12 mesi, a quello 24-30 mesi, epoca della maturità, al Parmigiano Reggiano stagionato 70 mesi e oltre. Senza dimenticare il Parmigiano Reggiano DOP di montagna, il Parmigiano Reggiano DOP da latte di Vacche Rosse, il Parmigiano Reggiano DOP Kosher e il Parmigiano Reggiano DOP Halal, per citarne soltanto alcune tipologie. A FICO il Consorzio organizzerà anche attività didattiche, degustazioni guidate e corsi di assaggio, proponendo pairing con vini e birre artigianali.

Intervenendo a Bologna alla pre-view per la stampa, il Direttore Riccardo Deserti ha spiegato l’importanza della presenza del Consorzio a FICO: “Il nostro obiettivo è far innamorare gli oltre sei milioni di visitatori stimati (tra italiani e stranieri) di un prodotto unico per tradizioni e qualità organolettiche. Non dimentichiamo che a una distanza di soli 15 km da FICO sorgono i primi caseifici impegnati nella produzione del Parmigiano Reggiano”.