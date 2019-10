Il Parlamento UE boccia la candidatura di Goulard

editato in: da

(Teleborsa) – La candidatura della francese Sylvie Goulard, ex ministro francese designato dal presidente Emmanuel Macron a sedere nella prossima Commissione europea, è stata bocciata dagli europarlamentari.

Bocciata a larga maggioranza con 82 voti contrari e 29 a favore. Uno si è astenuto.

Goulard sarebbe stata contestata a causa di una irregolarità amministrativa relativa a un suo assistente parlamentare e della consulenza remunerata per un think tank americano durante il suo mandato di eurodeputata.

Un vero e proprio smacco per il presidente francese Macron che sembrava avesse già in mano lo scettro.

Ora la parola passa al presidente eletto della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che deciderà in merito.

“Prendo atto della decisione del Parlamento europeo nel rispetto della democrazia. Ringrazio il Presidente della Repubblica e Ursula von der Leyen per la loro fiducia e tutti i deputati che hanno votato per me”, scrive su Twitter Sylvie Goulard, candidata designata dalla Francia per il portafoglio al mercato interno.