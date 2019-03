Il “nuovo” Pd riparte da Nicola Zingaretti

editato in: da

(Teleborsa) – Non ci sarà Matteo Renzi all’Assemblea Nazionale che domani, domenica 17 marzo all’Hotel Ergife di Roma consacrerà Nicola Zingaretti nuovo Segretario del Pd, ancora fresco del bagno di consensi alle Primarie. “Motivi strettamente familiari”, fa sapere l’ex Premier, che ribadisce di essere pronto a dare una mano.

Il neo leader dem si avvicina al primo appuntamento collettivo del partito – in cui si eleggeranno Presidente, Tesoriere e Direzione – scendendo in piazza nella Capitale con i lavoratori dell”edilizia, uno dei settori messi in ginocchio dalla crisi.

Non manca la frecciatina all’esecutivo gialloverde: “Il nuovo Pd deve dare un’alternativa a chi sta capendo che con questo Governo le cose non vanno”, dice Zingaretti annunciando anche che la prossima settimana sarà in Basilicata per le elezioni regionali del 24.