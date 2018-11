Il monito dell’Fmi: “Italia faccia sforzi più ambiziosi&#...

editato in: da

(Teleborsa) – Fari accesi sull’Italia con il governo a lavoro fitto per cercare di superare le tensioni create dalla manovra con Bruxelles. “Anche se molte economie avanzate stanno prevedendo un risanamento di bilancio, in alcuni casi sono necessari sforzi più ambiziosi. Questo è fondamentale per l’Italia”. Lo afferma l’Fmi in un documento per il G20. “Per molte economie del G20, ora è il momento per un significativo risanamento di bilancio. La finestra di opportunità per ridurre il debito è ancora aperta”, si precisa.

SPAURACCHIO SPREAD – ”Gli spread sono aumentati in alcuni paesi, inclusa l’Italia, dove i timori per il debito pubblico e slittamenti nelle politiche potrebbero innescare ulteriori reazioni negative del mercato”. Prosegue l’Fmi. ”Le condizioni finanziarie nelle economie avanzate sono ancora accomodanti, ma potrebbero peggiorare all’improvviso. Questo potrebbe aumentare la pressione sui mercati emergenti e sulle economie altamente indebitate (ad esempio l’Italia)”.

La crescita – avverte l’Fmi – sta frenando in molte economie avanzate ed è ”rallentata più del previsto nell’area euro, soprattutto in Italia e Germania”.