Il mercato dell’auto in Italia mette la retromarcia a giugno (-7,25%)

(Teleborsa) – Il mercato dell’auto in Italia mette la retromarcia a giugno e registra un pesante calo. Secondo i dati diffusi dalla Motorizzazione, le immatricolazioni di auto nuove, 174.702, registrano una flessione del 7,25% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando ne furono immatricolate 188.363. Il consuntivo dei primi sei mesi si attesta a 1,12 milioni con una lieve flessione dell’1,45%.

FIAT, CROLLA A GIUGNO – Nello stesso periodo Fca ha venduto in Italia 43.343 auto, il 19,3% in meno dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 28,52 al 24,81%. Nel primo semestre le immatricolazioni sono 302.847, in calo del 9,07%, mentre la quota è pari al 27,02% a fronte del 29,29%.

Sempre a giugno, sono stati registrati 360.298 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione negativa del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2017, durante il quale ne furono registrati 375.649.