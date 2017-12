Il matrimonio Bayer – Monsanto ottiene l’OK dal panel sulla sicurezza del Tesoro USA

(Teleborsa) – Il matrimonio Bayer – Monsanto ottiene il placet del Tesoro statunitense.

La Commissione per gli investimenti esteri (Committee on Foreign Investment, o CFIUS), un panel alle dipendenze del Ministero delle Finanze statunitense, ha dichiarato di non avere preoccupazioni per la sicurezza nazionale relative all’acquisizione del colosso domestico dei semi da parte di Bayer.

Resta ora da capire quale posizione adotterà la Commissione europea che, come noto, ha messo in stand-by la fusione fra le due società per ragioni legate alla concorrenza.

La decisione in merito sarà annunciata entro l’8 gennaio 2018.