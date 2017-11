Il Made in China c’è. Bene il PMI manifatturiero

(Teleborsa) – Il settore manifatturiero della Cina rialza la testa a novembre.

Il purchasing managers index (PMI) elaborato dal National Bureau of Statistics cinese, che monitora lo stato di salute del settore manifatturiero, è salito a quota 51,8 punti rispetto ai 51,6 punti del mese precedente, risultando migliore delle attese degli analisti che avevano predetto un lieve peggioramento a quota 51,5.

L’indicatore, tra l’altro, si conferma al di sopra dei 50 punti, la soglia che separa l’espansione dalla contrazione, per il sedicesimo mese consecutivo.

Dopo la performance tiepida di ottobre alcuni gli economisti avevano previsto l’inizio di un periodo di rallentamento. Altri avevano spiegato il pit-stop con il fatto che il Paese era rimasto fermo per una lunga festività e che, in vista del Congresso del Partito comunista, diverse fabbriche attorno all’area di Pechino erano state fermate per migliorare la qualità dell’aria.

Tornando al PMI manifatturiero, da segnalare il miglioramento degli ordini sia all’importazione che all’esportazione grazie al rafforzamento della domanda globale.