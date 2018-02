Il listino americano torna a sorridere

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,85% dopo il finale al ribasso della vigilia sui timori di maggiori incrementi dei tassi da parte della Fed per via dell’inflazione. A smorzare le preoccupazioni, accentuatesi con la pubblicazione delle Minutes della Fed, è stato il membro della Federal Reserve, James Bullard che ha rassicurato gli animi. Lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 2.715,35 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,25%), come l’S&P 100 (0,5%).

Dal fronte macro, l’accelerazione del leading indicator conferma un’economia più forte nel 2018 mentre le richieste di sussidio di disoccupazioni sono inaspettatamente diminuite nella settimana scorsa.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori Energia (+1,77%), Materiali (+1,09%) e Utilities (+1,01%).

Al top tra i giganti di Wall Street, United Technologies (+3,44%), Caterpillar (+2,39%), General Electric (+2,21%) e Exxon Mobil (+2,01%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems, che registra un -0,58%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors (+3,36%), Align Technology (+3,19%), Paccar (+2,17%) e Paypal Holdings (+2,01%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Synopsys, che ottiene un -3,41%. Tonfo di Wynn Resorts, che mostra una caduta del 2,22%. Si concentrano le vendite su Hasbro, che soffre un calo dell’1,91%. Vendite su Netflix, che registra un ribasso dell’1,62%.