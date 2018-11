Il Gruppo Vodafone brinda ai conti semestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Vodafone ha chiuso il semestre al 30 settembre con ricavi da servizi organici in aumento dello 0,8% a 19,711 milioni di euro.

Durante quest’ultimo periodo la compagnia telefonica britannica ha aggiunto 384.000 clienti per la banda larga mobile, convergenza (+616.000). Bene il segmento Business (+1%) guidato dalla forte crescita dell’IoT. In salute anche il segmento Consumer nei mercati emergenti (+7,4%) guidato dalla crescita del consumo dei dati.

L’EBITDA organico rettificato ha registrato un +2,9% portandosi a 7,078 miliardi di euro. “Siamo sulla buona strada per ridurre i costi operativi netti per il terzo anno consecutivo e confermiamo il punto centrale dei nostri target per l’EBITDA, con un aumento delle prospettive per la generazione di flussi di cassa”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Nick Read.

Confermata la guidance dell’EBITDA, con una crescita della cassa operativa a 5,4 miliardi di euro.

Brilla il titolo sulla piazza di Londra: +6,65%.