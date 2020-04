Il Gruppo CK invia 4.000 set diagnostici COVID-19 in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – In considerazione della grave situazione COVID-19 in Italia, CK Hutchison Holdings Limited (“CK Hutchison”), CK Asset Holdings Limited (“CK Asset”) e CK Life Sciences Int’l., (Holdings) Inc. (“CK Life Sciences”) hanno deciso di inviare 4.000 set di test diagnostici COVID-19 al Governo italiano, strumenti fondamentali per contrastare la pandemia. La consegna sarà effettuata attraverso il Consolato Generale d’Italia a Hong Kong.

Victor Li, Presidente di CK Hutchison, CK Asset e CK Life Sciences ha dichiarato: “La situazione COVID-19 in Italia è molto spiacevole e dolorosa. Il Gruppo CK spera che questi kit di test possano essere di aiuto per combattere l’epidemia nel Paese. Auguriamo al Governo italiano ogni successo nella lotta contro il COVID-19 e un rapido ritorno alla normalità”.

Clemente Contestabile, Console Generale d’Italia a Hong Kong, ha detto: “Vogliamo ringraziare il Gruppo CK per l’invio dei kit. Questa iniziativa sarà di supporto ai nostri ospedali che stanno intensificando le campagne di test”.