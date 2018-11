Il Governo apre a integrazione rete TIM/Open Fiber. Attesa per CdA su nomina CEO

editato in: da

(Teleborsa) – Il governo apre la strada alla possibile integrazione della rete in fibra di TIM e Open Fiber, mentre il mercato distratto sì interroga sulla nomina del nuovo AD che si conoscerà domenica 18 novembre dopo il CdA.

È stato presentato infatti un emendamento al DL fiscale, a firma del relatore, il senatore M5S Emiliano Fenu, istituisce una serie di incentivi per la rete unica in fibra sul modello di quelli della rete elettrica in capo a Snam e Terna.

Il sistema di fatto spingerà alla creazione di una rete unica tra TIM e Open Fiber, controllata da cassa depositi e prestiti ed Enel, attraverso un regime tariffario incentivante con il metodo ‘regulated asset base’ (RAB), cioè attraverso la fissazione di un regime tariffario definito proprio come quello in vigore per le reti elettriche.

Il sistema del RAB di fatto assicurerà adeguati ritorni sugli investimenti, garantendo ricavi e utili predefiniti ed incentivando quindi l’aggregazione della rete. Le tariffe saranno infatti fissate tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati, dei livelli occupazionali della newco così creata e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali.

L’emendamento presentato dispone che l’AGCom sia il regista di tutta l’operazione attraverso la consueta attività di vigilanza e la fissazione del RAB e che l’aggregazione della rete possa avvenire solo in capo ad un soggetto non integrato verticalmente ovvero Open Fiber.

L’emendamento arriva a 2 giorni dal CDA di Telecom che dovrà affrontare la delicatissima questione della nomina del nuovo CEO, dopo le dimissioni di Amos Genish. Fra i papabili si sono già fatti i nomi dell’ ex braccio destro di Marchionne, Alfredo Altavilla, e del commissario di Alitalia, Luigi Gubitosi. Nelle ultime ore e poi spuntato anche il nome dell’ex numero uno di Telefonica Espana, Luis Miguel Gilperez.