Il “Giurì pubblicità” contro spot Iliad ritenuto ingannevole

(Teleborsa) – Il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, con pronuncia 62/2019, ha ritenuto “ingannevole” un recente spot di Iliad, società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni con sede a Parigi, per quanto riguardava l’affermazione sulla presunta soddisfazione dei clienti: 98%. Tale percentuale, fornita con grande rilevanza, veniva successivamente ridimensionata dalle informazioni riportate in una nota, dove la percentuale includeva sia i clienti “molto soddisfatti” che quelli “abbastanza soddisfatti” e rinviava ad un documento non facilmente reperibile sul sito.

Inoltre, lo spot dell’operatore francese è stato considerato “denigratorio” poiché le immagini e le affermazioni utilizzate (il pollo che prende vita, il politico con il viso coperto dalla calza ecc.), discreditavano gli operatori concorrenti ai quali erano riferibili, presentandoli come ingannevoli in contrapposizione ad Iliad che, invece, va ricordato, non è stato esente, nel passato, proprio ad alcune condanne per pubblicità ingannevole da parte dello stesso Giurì.