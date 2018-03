Il Forum Connect 2019 assegnato all’Aeroporto di Cagliari Elmas

(Teleborsa) – Si svolgerà all’Aeroporto di Cagliari Elmas il “Forum Connect” 2019, la kermesse mondiale che vede riuniti compagnie aeree e tour operator sul fronte della programmazione degli slot. L’appuntamento internazionale più importante per quanto concerne il trasporto aereo passeggeri, è in programma dal 5 al 7 giugno 2019. La decisione di farlo svolgere in Sardegna è stata presa la scorsa settimana a Tblisi in Georgia, durante lo svolgimento dell’edizione 2018.

Un’importante tappa nel solco della crescita per lo scalo di Cagliari Elmas, che nel 2017 ha superato per la prima volta la quota annua di quattro milioni di passeggeri. Nelle dichiarazioni seguite all’annuncio, il presidente di Sogaer, Gabor Pinna, ha ricondotto la scelta di assegnare il Forum Connect 2019 alla politica di espansione internazionale che ha visto il gestore aeroportuale costantemente presente ai più importanti eventi del settore turistico e del trasporto aereo. Anche Alberto Scanu, AD di Sogaer, lo giudica un riconoscimento dell’impegno a costruire un network di collegamenti diretti con le principali destinazioni italiane ed europee.

Il Forum Connect 2019 coinvolge di fatto l’intera Sardegna, dove nel 2017 i tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero hanno visto transitare 8 milioni di passeggeri, quasi il 60 per cento dei 14 milioni di presenze turistiche registrare sull’isola.