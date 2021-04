Il Fondo sovrano norvegese registra profitti per 38 miliardi in primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo, ha reso il 4% nel primo trimestre del 2021, registrando profitti per 382 miliardi di corone norvegesi, circa 38 miliardi di euro. Il fondo aveva un valore di poco meno di 1.100 miliardi di euro al 31 marzo 2021. Il 73,1% è investito in azioni, il 2,5% in immobili non quotati e il 24,5 percento in fixed income.

Il fondo fondo sovrano norvegese è il più grande detentore di azioni nei mercati azionari globali, possedendo quasi l’1,5% di tutte le azioni delle società quotate. Ciò significa che ha partecipazioni in circa 9.000 aziende in tutto il mondo.

La corona si è apprezzata rispetto a molte delle principali valute durante il trimestre, sottolinea il fondo, e i movimenti valutari hanno contribuito a una diminuzione del valore pari a 178 miliardi di corone (oltre 17 miliardi di euro). Nel primo trimestre, il governo ha ritirato 83 miliardi di corone (oltre 8 miliardi di euro) dal fondo.

“Le partecipazioni hanno fornito il contributo più positivo al rendimento del trimestre – ha commentato Trond Grande, Deputy CEO di Norges Bank Investment Management – L’ascesa del mercato azionario è stata in gran parte guidata dal settore finanziario ed energetico“. Il rendimento degli investimenti azionari del fondo è stato del 6,6% nei primi tre mesi dell’anno. Gli investimenti in immobili non quotati hanno restituito l’1,4%, mentre gli investimenti in reddito fisso hanno restituito il -3,2%. Il rendimento del fondo è stato di 24 punti base superiore al rendimento dell’indice di riferimento.