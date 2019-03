Il Fatto Quotidiano verso l’AIM Italia: presentata domanda ammissione

editato in: da

(Teleborsa) – Società Editoriale Il Fatto, editore della testata Il Fatto Quotidiano e di diversi prodotti editoriali e multimediali, annuncia di aver presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. La domanda di pre-ammissione era stata presentata a metà febbraio. L’ammissione è prevista per martedì 12 marzo, con debutto fissato per giovedì 14 marzo.

SEIF ha spiegato che intende destinare i proventi della quotazione al piano di crescita, che prevede uno sviluppo in chiave digitale e data driven e una diversificazione del portafoglio di prodotti, con particolare attenzione alla produzione televisiva e allo sviluppo di Loft, piattaforma di contenuti per la Web TV.

Il collocamento prevede l’offerta di 6,4 milioni di azioni, pari al 25,7% del capitale sociale. Alle azioni ordinarie sono abbinati gratuitamente i warrant denominati “Warrant SEIF 2019-2021”.

Advance SIM agisce nel ruolo di Nomad e Joint Global Coordinator, Fidentiis nel ruolo di Joint Global Coordinator e Emintad Italy in qualità di financial advisor. Directa SIM è l’intermediario finanziario incaricato della ricezione di ordini per il segmento retail.