Il dl Sicurezza bis è legge: il Senato vota sì

(Teleborsa) – Il Dl sicurezza bis è legge, dopo le tensioni in Senato, il governo ha posto il voto di fiducia durante la discussione in Aula e, alla fine, ha ottenuto 160 sì.

Dopo la prima chiama, fatta intorno alle 19:30, il voto finale è arrivato poco prima delle 21.00, alla presenza del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, presente in Aula durante la seconda chiama ma non al momento del voto finale.

Il dl ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per essere legge dello Stato. Come annunciato i voti favorevoli ottenuti sono stati 160, 57 quelli contrari. Tra i voti dei 21 astenuti figurano i parlamentari di Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia non ha votato pur rimanendo in Aula. Contrari invece i senatori del PD che hanno esposto anche alcuni cartelli di protesta.

A votare a favore, oltre alla Lega, sono stati i senatori del M5S tra cui anche i cosiddetti dissidenti, come il senatore Alberto Airola che aveva annunciato il voto contrario nei giorni scorsi per poi cambiare idea nel corso della seduta odierna in Aula.

“Non è il caso di far cadere il governo su questo, la Lega ha voluto fare una prova di forza ma dobbiamo restare compatti”, ha infatti dichiarato il senatore in Aula assicurando la sua opposizione contro la Tav, prossimo passaggio parlamentare delicato per le sorti del governo.

Cinque i senatori pentastellati che non hanno votato il dl: si tratta di Virginia La Mura, Matteo Mantero, Michela Montevecchi, Lello Ciampolillo ed Elena Fattori.

“Il Decreto Sicurezza, più poteri alle Forze dell’Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio voi, gli italiani e la Beata Vergine Maria”, ha scritto il ministro Salvinisu Twitter e Facebook.

Duri i toni da parte delle opposizioni. “Il decreto Salvini è passato, l’Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”, si legge in una nota del segretario del PD Nicola Zingaretti.

“Un passo alla volta state trasformando il tempio della democrazia in quell’aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo di cui alcuni, anche qui dentro provano nostalgia”, ha poi tuonato l’ex presidente del Senato Piero Grasso. L’ex magistrato, che ha definito il decreto una traduzione “in norme dei tweet di Salvini” ha in fine aggiunto: “La traversata del Mediterraneo su barche di fortuna non è un giro in moto d’acqua. Avete fatto dei post Facebook una fonte del diritto”.