Il dl fisco è legge: il Senato vota la fiducia

editato in: da

(Teleborsa) – Il dl fisco è legge. L‘Aula del Senato ha infatti votato la fiducia posta dal governo sul testo, confermandola con 166 sì e 122 no.

Il testo aveva già ottenuto il via libera dalla Camera a inizio mese. Dati i tempi stretti, con la scadenza fissata al 25 dicembre 2019, la maggioranza ha optato per un iter accelerato, con il Senato chiamato ad approvare la fiducia del Governo e il provvedimento in seconda lettura, senza alcuna modifica rispetto al testo licenziato da Montecitorio e senza mandato al relatore.

Il provvedimento, incassato l’ok dei senatori in seconda lettura senza modifiche, attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per essere legge.