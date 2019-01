Il direttore di Enac, Quaranta, in visita a Elmas

editato in: da

(Teleborsa) – Il direttore di Enac, Alessio Quaranta, è presente oggi, 29 Gennaio, all’Aeroporto di Cagliari Elmas per visitare lo scalo e partecipare, insieme a Roberto Vergari, direttore Centrale Vigilanza Tecnica Enac, con i dirigenti regionali di Enac e della società di gestione Sogaer.

Si parla di circa 200 milioni di investimenti negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia nel quadriennio 2016-2019. A Olbia è destinata la quota maggiore con oltre 95 milioni, di cui 73 per ammodernare le infrastrutture di volo. Nello scalo di Elmas ne sono previsti 50 milioni per terminal, infrastrutture di volo e per le reti di servizio. Ad Alghero dovrebbero esserne assegnati 13 milioni per eseguire interventi su terminal, infrastrutture di volo, viabilità e parcheggi.