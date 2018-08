Il comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+1,29%), slancio per It Way

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento tonico per l’indice delle società High Tech italiane, grazie alla scia positiva disegnata dall’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 64.610,33, con un incremento di 829,45 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice tecnologico dell’Area Euro termina la seduta a 539, dopo aver avviato la seduta a 533,52.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice tecnologia, bene Stmicroelectronics, con un rialzo dell’1,61%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, brillante rialzo per It Way, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,00%.

Seduta positiva per Tiscali, che avanza bene e porta a casa un +1,09%.

Nuovo spunto rialzista per Eurotech, che guadagna bene e porta a casa un +1,02%.