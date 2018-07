Il comparto tecnologico a Milano si è mosso verso il basso (-2,47%)

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento depresso per l’indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 68.247,43, perdendo 1.727,26 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l’indice tecnologico dell’Area Euro che scivola a quota 535,83, dopo un avvio di sessione a 543,64.

Tra i titoli del FTSE MIB, ribasso scomposto per STMicroelectronics, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,74% sui valori precedenti.

Tra le azioni del Ftse MidCap, aggressivo avvitamento per Reply, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,51% sui valori precedenti.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, chiusura in profondo rosso per Eurotech, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,50%.

Contenuto ribasso per Be Think, Solve, Execute, che archivia la sessione in flessione dello 0,87%.

Lieve ribasso per Txt E-Solutions, che chiude in flessione dello 0,81%.