Il comparto tecnologico a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,43%), slancio per It Way

(Teleborsa) – Buona tenuta per l’indice delle società High Tech italiane che evidenzia un andamento poco migliore dell’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 65.547,55, in rialzo dello 0,43% rispetto alla vigilia, in raffronto all’indice tecnologico dell’Area Euro che consolida su 538,6.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice tecnologia, modesto guadagno per Stmicroelectronics, che avanza di poco a +0,76%.

Tra le small-cap di Milano, grande giornata per It Way, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,68%.

Si muove in territorio positivo Eems, mostrando un incremento dell’1,13%.