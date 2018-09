Il comparto tecnologico a Milano lima qualche punto (-0,69%)

editato in: da

(Teleborsa) – Movimento fiacco per l’indice delle società High Tech italiane, che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha iniziato a trattare a quota 65.077,33, con una flessione dello 0,69% rispetto alla chiusura precedente, mentre l’indice tecnologico dell’Area Euro si porta a 530,84, dopo aver aperto a 533,08.

Tra le azioni più importanti dell’indice tecnologia di Milano, frazionale ribasso per STMicroelectronics, che scambia con una perdita dello 0,90%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, pressione su Eems, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,21%.

Exprivia scende dell’1,54%.

Calo deciso per Be Think, Solve, Execute, che segna un -1,14%.