Il comparto tecnologico a Milano inverte la tendenza rispetto alla serie di sette ribassi consecutivi (+1,77%)

(Teleborsa) – Mette il turbo il comparto tecnologico a Milano che fa decisamente meglio dell’andamento appena positivo dell’EURO STOXX Technology, che mostra un timido +0,45%, e chiude a quota 528,94.

Intanto l’indice delle società High Tech italiane mostra un robusto rialzo di 1223,82 punti, dopo un inizio di giornata a quota 69405,03.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice tecnologia, brilla Stmicroelectronics, chiudendo la seduta con un aumento del 2,21%.

Tra le mid-cap italiane, frazionale rialzo per Reply, che mette a segno un modesto profit a +0,61%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, apprezzabile rialzo per Cad It, in guadagno dell’1,15% sui valori precedenti.

Tonica Eurotech che evidenzia un bel vantaggio dell’1,09%.

Giornata moderatamente positiva per Esprinet, che sale di un frazionale +1%.