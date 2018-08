Il comparto tecnologico a Milano in territorio positivo (+1,43%)

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in rialzo per l’indice delle società High Tech italiane che segue l’andamento prudente evidenziato dall’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 62.998,78 in aumento di 903,98 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice tecnologico dell’Area Euro prosegue con cautela a 529,73, dopo aver avviato la seduta a 529,23.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice tecnologia, apprezzabile rialzo per Stmicroelectronics, in guadagno dell’1,65% sui valori precedenti.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di Reply, con una variazione percentuale dell’1,14%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, vigoroso rialzo per It Way, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,06%.

Resistente Txt E-Solutions, che segna un piccolo aumento dello 0,78%.

Esprinet avanza dello 0,77%.