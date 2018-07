Il Comparto tecnologico a Milano in frazionale rialzo (+0,39%), si concentrano gli acquisti su EI Towers

editato in: da

(Teleborsa) – L’Indice delle società High Tech italiane mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 69.720,3, in crescita dello 0,39% rispetto a ieri, mentre l’indice tecnologico dell’Area Euro mostra una leggera flessione dello 0,56% a 535,35.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, seduta decisamente positiva per Ei Towers, che tratta in rialzo del 15,30%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, si muove in avanti It Way, che sta portando a casa un misero +0,97%.

Sostanzialmente tonico Exprivia, che registra una plusvalenza dello 0,65%.