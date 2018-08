Il comparto media dell’Italia è in territorio positivo (+1,45%)

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in positivo per il settore Entertainment & Media che segue l’intonazione cautamente positiva evidenziata dall’EURO STOXX Media.

Il FTSE Italia Media ha aperto a 10.703,27 in crescita dell’1,45%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice del settore Media europeo prosegue all’insegna della cautela a 233,95, dopo aver avviato la seduta a 233,46.

Tra i titoli del FTSE MIB, avanza Mediaset, che guadagna bene, con una variazione dell’1,73%.

Tra le mid-cap italiane, vigoroso rialzo per Rai Way, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%.

Si muove in territorio positivo RCS, mostrando un incremento dell’1,18%.

Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Mondo TV, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,28%.

Exploit di Giglio Group, che mostra un rialzo del 2,98%.

Su di giri Mediacontech (+2,53%).