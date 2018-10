Il Comparto media dell’Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi (-2,14%)

editato in: da

(Teleborsa) – Rosso per il comparto media dell’Italia che supera l’andamento in discesa dell’EURO STOXX Media.

L’indice media italiano ha chiuso la giornata a quota 10.219,46 con una perdita di 223,74 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l’indice del settore Media europeo che arretra a 223,91, dopo una partenza a 225,33.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice media, aggressivo ribasso per Mediaset, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,56%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ribasso composto e controllato per Rai Way che archivia la sessione in flessione dell’1,49% sui valori precedenti.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, ribasso scomposto per Giglio Group che archivia la sessione con una perdita secca del 2,87% sui valori precedenti.