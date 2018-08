Il comparto immobiliare italiano dà qualche segnale positivo (+0,48%), acquisti a mani basse su Risanamento

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata in moderato rialzo per l’indice delle società immobiliari in Italia, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a 12.404,91, in recupero dello 0,48%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione mostra un incremento dello 0,70% a 380,99.

Tra le mid-cap italiane, modesto recupero sui valori precedenti per Beni Stabili, che passa di mano in progresso dello 0,66%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, bene Risanamento, con un rialzo dell’1,99%.

Ben comprata Gabetti, che segna un forte rialzo dell’1,68%.

Coima Res avanza dell’1,06%.